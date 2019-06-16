Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarıyla buluşan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Is-it Love Drogo – Vampire, romantik bir aşk hikayesinin konu alındığı sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve gerçekçi karakterleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, onlarca karakter arasından dilediğinizi seçerek eşsiz bir aşk hikayesine katılmak ve esrarengiz olayları çözerek seviye atlamaktır. Oyunda sürekli farklı sorularla muhatap olacaksınız. Soruları doğru yanıtlayarak enerjinizi verimli kullanabilir ve sevgilinizle birlikte eşi benzeri olmayan bir aşk ilişkisi yaşayabilirsiniz. Bir vampir olarak kimliğinizi gizlemeli ve güzel bayanlarla aşk yaşayarak onlardan enerjilerini söküp almalısınız. Kanlarını emerek kendinizi güçlendirmeli ve daha fazla ilişki içine girmelisiniz.

Oyunda birbirinden etkileyici onlarca kadın karakter bulunmaktadır. Karakterinize yöneltilen soruları yanıtlamak için farklı kadınlarla aşk yaşamalı ve sinsice onların enerjilerine ulaşmalısınız.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve milyonlarca oyun sever tarafından keyifle oynanan Is-it Love Drogo – Vampire, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz eğlenceli bir aşk oyunudur.