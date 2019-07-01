Karizmatik bir karakteri yöneterek güzel bayanları baştan çıkartabileceğiniz ve romantik aşk hikayeleriyle karşı karşıya kalabileceğiniz Is-it Love Matt - Dating Sim, simülasyon oyunları arasında bulunan ve 500 binden fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan eşsiz bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve gerçekçi karakterleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, oldukça yakışıklı bir karakteri kontrol ederek bir dizi soruyu cevaplamak ve güzel bayanları baştan çıkartmaktır. Göz kamaştırıcı bir güzelliğe ve fiziğe sahip olan iş arkadaşınızı etkilemek için çeşitli komiklikler yapmalı ve güzel sözler söylemelisiniz. Sorulan sorulara uygun cevaplar vermeli ve arkadaşınızı etkileyebilmek için elinizden geleni yapmalısınız. Onu baştan çıkartarak kendinize aşık etmeli ve heyecan verici bir ilişki yaşamalısınız.

Oyunda birbirinden güzel birçok kadın karakter bulunmaktadır. Ayrıca kadınları etkileyebileceğiniz farklı metotlar yer almaktadır. Soruları yanıtlayarak kadınlarla yakınlaşmalı ve onlara kendinize aşık ederek romantik anlar geçirmelisiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Is-it Love Matt - Dating Sim, ücretsiz oyunlar arasında yer almaktadır.