Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına sunulan ve 500 binden fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan Is-it Love Nicolae Vampire, güzel kadınlarla tanışarak romantik bir aşk yaşayabileceğiniz ve vampirlere karşı mücadele edeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve gerçekçi karakter çizimleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, size yöneltilen sorulara uygun cevaplar vererek aşama aşama ilerlemek ve birbirinden güzel kadınlarla yakınlık kurarak heyecan dolu ilişkiler yaşamaktır. Büyücülere ve hipnozculara karşı mücadele ederek esrarengiz olayları çözmeli ve hayatınızın kadınıyla tanışarak mutlu bir ilişki kurmalısınız. Sürükleyici aşk hikayeleri ve türlü entrikalarla dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca güzel kadın karakteri ve büyücü gibi birçok tehlikeli figür bulunmaktadır. Entrikalarla baş ederek sevgilinizle romantik bir aşk ilişkisi kurmalı ve seviye atlayarak oyuna devam etmelisiniz.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Is-it Love Nicolae Vampire, eğlenceli anlar geçirebileceğiniz eşsiz bir oyundur.