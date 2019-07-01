Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun tutkunlarına sunulan ve 5 milyondan fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan Is-it Love Ryan, güzel kadınlarla tanışarak aşk ilişkilerinde bulunabileceğiniz ve türlü entrikalara karşı mücadele ederek sevgilinizle mutlu bir yaşam sürebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikler ve gerçekçi karakterler ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken tek şey, size yöneltilen sorulara uygun cevaplar vererek kadınları kendinize aşık etmek ve onlarca yakınlaşarak heyecan verici ilişkiler kurmaktır. Gerçek aşkı bulmak için çaba sarf edecek ve sizi gerçekten sevecek kadınlarla tanışmak için zorlu aşamalardan geçeceksiniz. Sevgilinizle romantik anlar geçirebilir ve bu sayede enerji kazanabilirsiniz.

Oyunda birbirinde güzel birkaç farklı sevgili karakteri yer almaktadır. Ayrıca karmaşık olaylarla dolu onlarca aşk hikayesi bulunmaktadır. Entrikalarla dolu aşk ilişkileri yaşayarak size uygun olan kadını bulmalı ve onunla güzel bir ilişki kurmalısınız.

Mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde bulunan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden Is-it Love Ryan, ücretsiz olarak erişebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.