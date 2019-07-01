Türlü entrikalar ve kötü büyücülere karşı mücadele ederek hayatınızın kadınıyla tanışabileceğiniz ve romantik bir aşk ilişkisi içerisine girebileceğiniz Is-it Love Sebastian, mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde yer alan ve milyonlarca oyun sever tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve olağanüstü karakter çizimleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, size yöneltilen türlü sorulara karşı uygun cevaplar vererek sonraki aşamalara ilerlemek ve güzel kadınlarla ilişkilerde bulunarak enerji toplamaktır. Sorulara doğru yanıtlar vererek sevgilinize daha da yakınlaşabilir ve onu başta çıkartabilirsiniz. Bu sayede onunla romantik bir aşk yaşayarak enerjinizi arttırabilir ve sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda birbirinden güzel onlarca farklı sevgili figürü yer almaktadır. Ayrıca kurt, cadı ve büyücü gibi türlü entrikalar kuran birçok tehlikeli karakter bulunmaktadır.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyuncularla buluşan ve ücretsiz olarak sunulan Is-it Love Sebastian, sürükleyici özelliği ve entrikalarla dolu aşk hikayeleriyle sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyundur.