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İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu 1.4.2 (Android)
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  4. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu - Android için Navigasyon Uygulaması

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu

1.4.2
Android
İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu uygulamasını kullanarak, İstanbul'dan İzmir'e kadar yapacağınız seyahatler için birçok hizmetten faydalanabiliyorsunuz.

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu uygulaması ile Android cihazlarınızdan İstanbul, Bursa ve İzmir otoyolunda yapacağınız seyahatler için birçok faydalı işlevden faydalanabilirsiniz.

Osmangazi Köprüsü’nden başlayıp İzmir’de son bulan İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunda yapacağınız yolculuklarda yanınızdan ayıramayacağınız bir uygulama olan İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu, ihtiyaç duyabileceğiniz birçok özelliği sizlere sunuyor. Otoyol üzerindeki mola tesislerini görüntüleyebileceğiniz uygulamada, ihlalli geçiş sorgulamalarınızı da gerçekleştirebilirsiniz.

Geçiş ücretlerini de hesaplayabileceğiniz İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu uygulamasında, giriş ve çıkış noktalarıyla aracınızın sınıfını seçerek ödemeniz gereken ücreti hesaplayabiliyorsunuz. HGS hesabınızın bakiyesini sorgulama, güzergah bilgisi ve benzin istasyonlarını görüntüleme gibi özelliklerden de faydalanabileceğiniz İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri

  • Güncel duyurular
  • Mola tesisi görüntüleme
  • İhlalli geçiş sorgulama
  • Ücret hesaplama
  • Bakiye sorgulama
  • Güzergah inceleme
  • Benzin istasyonları

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