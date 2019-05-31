İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu uygulaması ile Android cihazlarınızdan İstanbul, Bursa ve İzmir otoyolunda yapacağınız seyahatler için birçok faydalı işlevden faydalanabilirsiniz.

Osmangazi Köprüsü’nden başlayıp İzmir’de son bulan İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunda yapacağınız yolculuklarda yanınızdan ayıramayacağınız bir uygulama olan İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu, ihtiyaç duyabileceğiniz birçok özelliği sizlere sunuyor. Otoyol üzerindeki mola tesislerini görüntüleyebileceğiniz uygulamada, ihlalli geçiş sorgulamaları nızı da gerçekleştirebilirsiniz.

Geçiş ücretlerini de hesaplayabileceğiniz İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu uygulamasında, giriş ve çıkış noktalarıyla aracınızın sınıfını seçerek ödemeniz gereken ücreti hesaplayabiliyorsunuz. HGS hesabınızın bakiyesini sorgulama, güzergah bilgisi ve benzin istasyonlarını görüntüleme gibi özelliklerden de faydalanabileceğiniz İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri