İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu uygulamasını kullanarak, İstanbul'dan İzmir'e kadar yapacağınız seyahatler için birçok hizmetten faydalanabiliyorsunuz.
İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu uygulaması ile Android cihazlarınızdan İstanbul, Bursa ve İzmir otoyolunda yapacağınız seyahatler için birçok faydalı işlevden faydalanabilirsiniz.
Osmangazi Köprüsü’nden başlayıp İzmir’de son bulan İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunda yapacağınız yolculuklarda yanınızdan ayıramayacağınız bir uygulama olan İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu, ihtiyaç duyabileceğiniz birçok özelliği sizlere sunuyor. Otoyol üzerindeki mola tesislerini görüntüleyebileceğiniz uygulamada, ihlalli geçiş sorgulamalarınızı da gerçekleştirebilirsiniz.
Geçiş ücretlerini de hesaplayabileceğiniz İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu uygulamasında, giriş ve çıkış noktalarıyla aracınızın sınıfını seçerek ödemeniz gereken ücreti hesaplayabiliyorsunuz. HGS hesabınızın bakiyesini sorgulama, güzergah bilgisi ve benzin istasyonlarını görüntüleme gibi özelliklerden de faydalanabileceğiniz İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Uygulama özellikleri
- Güncel duyurular
- Mola tesisi görüntüleme
- İhlalli geçiş sorgulama
- Ücret hesaplama
- Bakiye sorgulama
- Güzergah inceleme
- Benzin istasyonları
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