istanbulkart mobil uygulaması, BELBİM İstanbulkart bakiye sorgulama ve dolum işlemlerini Android telefonunuzdan kolay bir şekilde yapmanızı sağlıyor. İstanbulkart para yükleme, bakiye sorgulama, dolum, ve hesap hareketlerini izleme gibi işlemleri yapmak hem daha kısa sürüyor, hem zahmetsizce, hem de güvenli.

İstanbulkart’a sahip her vatandaşın telefonunda bulunması gerektiğini düşündüğüm istanbulkart mobil uygulaması, NFC destekli Android telefonlar için kolay bakiye sorgulama ve yükleme imkanı veriyor. İstanbulkartınızda ne kadar kaldığını öğrenmek için kartınızı telefonunuzun arkasına dokundurmanız yeterli oluyor. Sonrasında kartınıza yüklenmesini istediğiniz tutarı seçip, kredi kartı bilgilerinizi de girerek bakiye yükleme işlemini tamamlıyorsunuz. NFC teknolojisini desteklemeyen bir telefon kullanıyorsanız uygulama üzerinden talimat oluşturup yakınınızdaki dolum makinesinden veya akıllı duraklarda yer alan istanbulkart talimat yükleme noktalarına kartınızı okutarak dolum işlemi yapabiliyorsunuz. Bu noktada uygulamanın bulunduğunuz yere en yakın istanbulkart yükleme ve harcama noktalarını harita üzerinde gösterdiğini belirteyim.

istanbulkart Mobil Uygulaması Özellikleri: