iTaksi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir hizmeti; dolayısıyla sadece İstanbul’da yaşayan insanlara kolaylık sağlayan bir taksi çağırma uygulaması. Yolda, yağmur gibi kötü hava koşullarında taksi aramanın, beklemenin zorluğunu yaşamıyorsunuz. Telefonunuzdan taksinizi seçiyorsunuz ve iTaksi, size en yakın taksi yönlendiriyor.

İstanbulluların faydalanabileceği hızlı taksi çağırma uygulamalarından biri olan iTaksi, klasik sarı taksi, rahat yolculuklar için turkuaz taksi ve konforuna düşkün kişiler için siyah taksi olmak üzere üç farklı taksi seçeneği sunuyor. Sarı taksinin açılış ücreti 4TL ve minimum ücreti 10TL, turkuaz taksinin açılış ücreti 4.60TL ve minimum ücreti 11.50TL, siyah taksinin açılış ücreti ise 8TL ve minimum ücreti 20TL olarak belirlenmiş. Taksilerin hepsinde çift yönlü kamera bulunduğu ve güvenlik amacıyla - ses kaydı olmaksızın - görüntü kaydı alındığı iBB tarafından belirtiliyor.

Nakit, kredi kartı veya İstanbulkart ile ödeme seçenekleri sunan iTaksi’de ücret ve süre hesaplaması yapabiliyor, favori adres belirleyebiliyor, sürücüyü puanlayabiliyorsunuz.