İÜ Kampüs uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan birçok bilgiye ulaşabilir ve hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa öğrencilerinin faydalanabileceği İÜ Kampüs uygulaması, öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri tüm hizmetleri bir arada sunuyor. Çeşitli haberler ve duyurulardan anında haberdar olabileceğiniz İÜ Kampüs uygulamasında, bölüm ve kulüp etkinliklerini de takip edebilirsiniz.

Yemekhanede günün menüsünü öğrenebileceğiniz, AKSİS erişimi sağlayarak sınav sonuçlarınızı görüntüleyebileceğiniz İÜ Kampüs uygulamasında İÜ mail erişimi, ilanlar ve soru-cevap gibi bölümlerden de faydalanabiliyorsunuz. Eğer siz de üniversitenizin imkanlarından ve hizmetlerinden faydalanmak ve bilgi almak istiyorsanız, İÜ Kampüs uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri