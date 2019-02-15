İzmir Tarih, İzmir’in tarihi ve kültürel açıdan önemli yerlerini keşfetmenize yardımcı olan resmi nitelikli mobil uygulama. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Kenti Merkezi’nde yürütülen İzmir Tarih Projesi kapsamında hayata geçirilen uygulama, sadece gezmeyi, yeni yerler görmeyi sevenlere yönelik hazırlanmamış; İzmirlileri de kentlerinin hiç bilmedikleri güzellikleriyle buluşturuyor.

Arkeolojik alanlar, camiler, kiliseler, sinagoglar, hanlar, hamamlar, çeşmeler, müzeler gibi tarihi ve kültürel açıdan önemli 250’nin üzerinde nokta hakkında bilgi veren ve yol haritasıyla bu yerleri keşfetmenize yardımcı olan bir seyahat uygulaması İzmir Tarih.

Her bir noktanın geçmişten günümüze hikayesi çeşitli kitap, dergi, makale ve yayının taranmasının yanı sıra alana ilişkin bilgi sahibi olan kişilerin birikimlerinden de faydalanılarak hazırlanan zengin bir içeriğe sahip. Seçilen noktayı fotoğraflarıyla birlikte görüp hikayesini okuyabiliyorsunuz. Tarihi Kent Merkezi’nin keşfedilmesine yönelik hazırlanmış 6 tematik rotanın yanı sıra belirlediğiniz kriterlere göre kendi rotanızı oluşturabiliyorsunuz. Gezmek istediğiniz süre, yürümek istediğiniz mesafe ve ilgi duyduğunuz kategorileri seçerek kendinize özel rotanızı hazırlayabiliyorsunuz. Konumunuz GPS bağlantısıyla algılanıyor ve navigasyonla yönlendirme yapılıyor.