JDM Racing

Gerçek sürücüyü tecrübe edin, hızı hissedin ve Drift Legends'in yaratıcılarından yeni bir yarış oyununda adrenalinin yükseldiğinin farkına varın. Efsanevi bir Japon otomobiline atla ve gaza basmaya başla!

Çeşitli pistlerde efsanevi Japon arabaları sürün. Rekoru kırın, farklı yarış etkinliklerine katılın, giriş seviyesinden başlayarak Pro lig sürücüsü olma yolunda her gün kendinizi yükseltin. Hayalinizdeki arabaları kazanın, parçalarını toplayın, modifiyenizi yapın ve piste çıkmaya hazırlanın. Araba davranışının her yönünü simüle ederek gerçekçi fiziğin tadını çıkarın.

Yarış için özel olarak yaratılmış çeşitli güzel pistlerde yarışın ve zaman saldırısı, hayatta kalma ve diğer zorlu oyun modlarını test edin. Ağırlık ve gücü deneyimleyin, dengenizi bulun. Arabalarınızı boya, ayarlama, yükseltme ve jantları kullanarak benzersiz hale getirin.