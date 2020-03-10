Jelly Slide

Jel küplere dokunun ve dokunarak yeni şekiller ortaya çıkarın. En büyüleyici bulmacalarda oynamak için tıklaman yeterli olacak.

Bir küp çökmesi oluşturmak için aynı renkteki 2 veya daha fazla bitişik küpü eşleştirin. Her seviyenin başında belirlenen görevleri tamamlayın ve kazanmak için farklı eşyalar toplayın. Bir seviyeyi temizlemek için sınırlı miktarda hamleniz var ve bu yüzden daha iyi düşünmeniz ve yolunuzu akıllıca planlamanız gerekir.

Hedefe ulaşmak ve seviyeyi kazanmak için zorlukları tamamlayın. Tüm küpleri patlat, tahtayı temizle ve harika güçlendiriciler ve ödüller kazan. Bloklara dokunup patlatın, hedefe ulaşın ve yüksek puanlar elde edin. Şimdi oyna ve bu muhteşem bulmaca macerasının tadını çıkar.