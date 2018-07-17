JetFix, Türk Telekom’un ücretsiz sunduğu bir uygulama. Müşteri hizmetlerine, çağrı merkezlerine bağlanmanın oldukça zor olduğu ülkemizde düşünülmüş en faydalı mobil uygulama. Sadece bankalar, internet servis sağlayıcılarla sınırlı değil. Alışveriş, eğitim, kargo, online alışveriş, otomotiv, sağlık, sigortacılık, spor, turizm ve daha onlarca kategori mevcut.

Türk Telekom’un JetFix adını verdiği mobil destek uygulaması aradığımızda saatlerce beklediğimiz, sonunda ulaşamayıp kapattığımız çağrı merkezleri, destek birimlerine ulaşmamızı kolaylaştırıyor. Bankacılıkla ilgili bir sorununuz mu var? Veya kargonuzun son durumunu mu öğrenmek istiyorsunuz? Veyahut online alışverişinizde bir sorun mu yaşadınız? JetFix’i açıp sorun yaşadığınız şirketin adını yazıyorsunuz. İster telefonla ister online isterseniz de mesajla destek alıyorsunuz. Dilerseniz “Bana Ulaşın” seçeneğiyle saat bırakıp şirketin sizi uygun olduğunuz vakit aramasını sağlayabiliyorsunuz. Şirketin yerini harita üzerinden de görme şansına sahipsiniz. Hatta şikayetinizi bile ulaştırabiliyorsunuz.