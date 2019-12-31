Denizin altındaki minik sevimli yaratıkları bir araya getirerek eşleştirmeler yapacağınız Jigty Jelly, mobil platformda bulmaca oyunları arasında kendisine yer bulan sürükleyici bir oyundur.

İlginç tasarımı ve eğlenceli eşleştirme bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, rengarenk minik karakterler ile sualtında çeşitli bulmacalar yaparak puan toplamak ve seviye atlayarak farklı bölümlere ulaşmaktır.

Sualtı macerasına katılarak sevimli yaratıkların aynı renge sahip olanlarını birleştirerek bulmacaları tamamlayabilir ve seviye atlayabilirsiniz. Her karakteri birbiriyle eşleyerek bulmaca tahtasından silmeli ve bütün karakterleri temizleyerek yeni bulmaca platformlarının kilidini açmalısınız. Seviye atladıkça yeni sualtı manzaralarına erişebilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.

Sürükleyici özelliği ve stres giderici bölümleri ile bağımlısı olacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda yeşil, pembe, kırmızı, mavi, sarı ve daha onlarca farklı renge sahip yaratık yer almaktadır. Yaratıkların üzerine basılı tutup dilediğiniz yöne savurabilir ve eşleştirmeleri yaparak puan toplayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşacağınız Jigty Jelly ile sizde eşsiz bir deneyim yaşayabilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.