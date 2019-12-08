Jump And Shoot! oyununu Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir aksiyon oyunudur.

Oyunda bir karaktere sahip oluyorsunuz ve isteğe bağlı olarak karakteri değiştirebiliyorsunuz. Ağır çekimde zıplarken aynı zamanda ateş etmeniz gerekmektedir. Amacınız da hedefte duran kişileri vurmaktır. Tam zamanında ateş ederseniz amacınıza ulaşmış olursunuz. Hedefiniz sadece bir kişiyle sınırlı değildir. Her bölümde mekan ve kişiler değişir fakat yapmanız gerekenler her zaman aynıdır. Leveli en iyi şekilde geçtiğinizde üç yıldız kazanıyorsunuz. Yıldızlarınızı biriktirerek üst seviyelere geçebilirsiniz. Doğru zamanlamalar yaparak eğlenmek istiyorsanız tam size göre bir oyun. Siz de kendi karakterinizi yaratıp oynamaya hemen başlayabilirsiniz. Şimdiden herkese başarılar diliyorum.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.