Renkli ortamlarda koşun, zorlu engellerden kaçının ve bu eşsiz yarışta rakiplerinizi yenin. Eskisinden daha uzaklara uçabilmek ve yüksek puanını geçmek için jet çantanı ve koşu hızını yükselt. Ne kadar uzağa gidersen o kadar fazla para alırsın.

Seni bir kartal gibi uçuracak basit ve bağımlık yaratıcı oynanışla olabildiğince ileri git. Dolaşmaya devam etmek için çeşitli yükseltmeleri kullan. Renkli tasarım ve keşfedilecek alanların çeşitlili sayesinde asla sıkılmayın.

Yeni zirvelere ulaşmak, rekor kırmak ve yeni bölgeler keşfetmek için karakterini yükselt. Gökyüzünün ardında, gelecek bölgeler seni bekliyor. Başarısızlıklarının ardından doğru noktaları seçmeli ve olabildiğince uzağa gitmelisin!