Mobil platformda strateji oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Jurassic Tribes, dinozor ve ejderha gibi çeşitli canavarları kullanarak savaşlara katılabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve heyecan verici savaş müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, kendinize ait bir kabile kurmak ve burada çeşitli savaşçılar yetiştirerek düşmana karşı mücadele vermektir. Çevrimiçi moduyla dünyanın farklı bölgelerinden oyuncularla savaşlar yapabilir ve ödüller kazanabilirsiniz.

Oyun içerisinde dinozorlar, ejderhalar, baltalı askerler ve okçular gibi onlarca farklı savaş birimi yer almaktadır. Bu birimleri eğitmek ve sayılarını artırmak için kışla inşa etmelisiniz. Ayrıca bölgenize altın madenleri, taş ve demir ocakları gibi çeşitli üretim binaları kurabilirsiniz. Bu sayede sürekli bir gelişim sağlayabilir ve düşmanlarınıza karşı güçlü bir kabile olabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde indirebileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Jurassic Tribes, strateji savaşlarının sahne aldığı sıra dışı bir savaş oyunudur. Sizde kendi kabilenizi kurabilir ve onlarca farklı karakter ile savaşlara katılabilirsiniz.