Hayatta kalma yapısı ile mobil oyuncuların karşısına çıkan Just Survive: Sandbox Survival, tamamen ücretsiz bir simülasyon oyunudur.

Sürükleyici bir simülasyon oyunu olan Just Survive: Sandbox Survival, hem Android hem de İOS platformunda tamamen ücretsiz olarak mobil oyun severlere sunulmuştur. ZK Games tarafından geliştirilen mobil yapım, hayatta kalma odaklı olarak geliştirilmiştir.

Oyun içerisinde hayatımızı sürdürebilmek için çeşitli şartları değerlendireceğiz. Örneğin kendimize barınmak için ev, açlığımızı gidermek için av ve silah yapabilmek için de ağaçlardan yararlanacağız. Oyun içerisinde taşlardan ve ağaçlardan silahlar yaparak etraftan gelebilecek saldırılara karşı kendimizi koruyacağız.

Oyun içerisindeki içeriklerden bahsedecek olursak 50’den fazla eşya, kıyafetler, silahlar, aletler, devasa harita ve daha fazlası bulunmaktadır. Oyun içerisinde yabani hayvanlar ve yamyamlar bulunmaktadır. Bizi öldürmek için ellerinden geleni yapacak olan bu iki grup sık sık bize saldıracak ve bize zarar vermeye çalışacaklar.

Bizlerde ağaçlardan yaptığımız mızrak ve taşlardan yaptığımız çekiçler ile bu yamyamlara ve yabani hayvanlara karşılık verecek ve hayatta kalabilmek için elimizden geleni yapacağız.