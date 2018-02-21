Kampp uygulamasıyla Türkiye genelinde yeni kamp alanlarını keşfedebilirsiniz.
Kampp uygulaması, doğayla iç içe olmayı seven gezginlerin yeni yerler keşfedebileceği bir Android uygulaması olarak öne çıkıyor.
Tatillerinizde huzur ve sessizlik arıyorsanız, sizin için en iyi tatil yolu kamp yapmak olacaktır. Doğanın içinde sessiz ve sakin bir ortamda çadırınızı kurduktan sonra kendinizi daha dinlenmiş hissedeceğinizden emin olabilirsiniz. Türkiye’de kamp yapılacak yerlerin büyük bir kısmı internetten kolayca bulunabiliyor. Ancak, çok fazla bilinmeyen ve gerçekten harika yerler de mevcut. İşte bu tür yerleri keşfederek kampınızı daha da güzelleştirmek istiyorsanız, Kampp uygulamasını mutlaka denemelisiniz.
Birçok şehir için ayrı ayrı sunulan kamp alanlarını sizlere sunan Kampp uygulamasında, konumunuza en yakın kamp alanlarını da bulabiliyorsunuz. Çeşitli kamp alanlarını deneyen ve deneyimlerini diğer kullanıcılarla paylaşan kampçılar sayesinde kamp alanları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmanızı sağlayan Kampp uygulamasında, gitmek istediğiniz yere yol tarifi de alabiliyorsunuz.
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