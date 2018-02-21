Kampp uygulaması, doğayla iç içe olmayı seven gezginlerin yeni yerler keşfedebileceği bir Android uygulaması olarak öne çıkıyor.

Tatillerinizde huzur ve sessizlik arıyorsanız, sizin için en iyi tatil yolu kamp yapmak olacaktır. Doğanın içinde sessiz ve sakin bir ortamda çadırınızı kurduktan sonra kendinizi daha dinlenmiş hissedeceğinizden emin olabilirsiniz. Türkiye’de kamp yapılacak yerlerin büyük bir kısmı internetten kolayca bulunabiliyor. Ancak, çok fazla bilinmeyen ve gerçekten harika yerler de mevcut. İşte bu tür yerleri keşfederek kampınızı daha da güzelleştirmek istiyorsanız, Kampp uygulamasını mutlaka denemelisiniz.