KartRider Rush+

Dünya çapında 300 milyondan fazla oyuncunun keyfini çıkardığı kart yarışı hissi, daha fazla stil, daha fazla oyun modu ve daha fazla heyecan ile her zamankinden daha iyi! Arkadaşlarınızla yarışın ya da çeşitli oyun modlarında tek başınıza oynayın. KartRider evreninden ikonik karakterler ve kartlar toplayın ve yükseltin.

Yarışçıları neyin harekete geçirdiğinin ardındaki hikayeler nihayet ortaya çıkarıldı: Çeşitli oyun modlarını tanıtan KartRider serisine özgü sürükleyici bir hikaye modunu yaşayın. İster yalnız bir yarışçı olarak zaferi kovala ister ekip olarak skor tablolarının zirvesine yüksel. Zafere giden yolu açacak çeşitli oyun modları arasından seçim yapın.

Kart yarışı hiç bu kadar güzel görünmemişti. Yarışcınızı en son kıyafetler ve aksesuarlarda şekillendirin ve çeşitli şık ve ikonik Kartlarla donatın. Yolda size prestij kazandıracak çıkartmaları ve evcil hayvanlarla yolculuğunuzu süsleyin. Liderlik sıralarına tırman ve nihai yarış efsanesi ol!