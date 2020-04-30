Mobil yarış dünyasının gelmiş geçmiş en başarılı oyunlarından bir tanesi olan Kart Stars milyonlara ulaşmaya devam ediyor.

Android ve iOS platformu oyuncularına oynaması ücretsiz olarak sunulan mobil yarış oyunu Kart Stars günümüzde 3 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

Oldukça başarılı grafik açıları ve tatmin edici kadar zengin içeriği ile milyonlarca oyuncunun beğenisini kazanmayı başaran oyun her kesimden oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.

Minicades Mobile tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak mobil oyuncuların beğenisine sunulan yapım da 300 farklı eğlenceli yarış türü yer alıyor. Oyuncular yapım içerisinde araçları özelleştirebildikleri gibi aynı zamanda sürücülerini de özelleştirebilecekler.

Farklı kask modelleri, kostümler, şapkalar ve daha fazlası oyun içerisinde öne çıkan içerikler arasında yer alıyor.

Play Store üzerinde 4.2 gibi bir inceleme puanı alan yapım milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.