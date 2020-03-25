Kasa Smart uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden evinizdeki TP-Link akıllı ev cihazlarınızı dilediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz.

TP-Link markasının sunduğu akıllı ev sistemleri, dilediğiniz her yerden evinizdeki birçok cihazı kontrol altında tutmanızı sağlıyor. Işıklar, kamera, prizler, termostat, yönlendirici gibi birçok cihazı dünyanın her yerinden izleme, kontrol etme ve yapılandırma seçenekleri sunan Kasa Smart uygulamasında, belirli zaman dilimleri için zamanlama özelliğini kullanabilirsiniz.

Hırsızlık durumlarına karşı cihazlarınızı Uzak Mod’a ayarlayabilmenize de olanak tanıyan Kasa Smart uygulamasında cihazların ayar seçeneklerini de dilediğiniz gibi değiştirebilmeniz mümkün. Eğer siz de TP-Link akıllı ev cihazlarına sahipseniz, Kasa Smart uygulamasını ücretsiz olarak indirerek uzaktan kontrol sağlayabilirsiniz.

Uyumlu cihazlar; TP-LINK Smart Plug HS100/110/107 KP200/400, Smart Plug Mini HS103/105 KP105, Smart Switch HS200/210/220, Smart Power Strip HS300/303, Smart Bulb LB100/110/120/130/200/230, KL50/60/110/120/130, IP Camera KC100/105/110/115/120/200/300/310, Smart Router SR20, Range Extender RE270/370/350K