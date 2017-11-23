Kingdoms of Heckfire, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Gerçek zamanlı mücadelelerin yer aldığı oyunda kendi krallığınızı kurabiliyorsunuz.

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla mücadele edebileceğiniz bir strateji oyunu olan Kingdoms of Heckfire, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyundur. Ejderhanızı eğiterek iskeletleri ve goblinleri ortadan kaldırmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Gerçek zamanlı mobil MMO oyunu olarak tanımlayabileceğim oyunda stratejik taktikler geliştirmeli ve diğer oyuncularla mücadele etmelisiniz. Güçlü ejderha ordunuzu kurarak yenilmez bir konuma gelmeniz gereken oyunda dikkatli olmalı ve rakiplerinizle kıyasıya mücadele edebilirsiniz. Renkli ve kaliteli grafiklerle donatılmış olan oyunda zorlu görevleri de tamamlamanız gerekiyor.

Kingdoms of Heckfire oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.