Mobil platformda boks oyunu oynamaya hazır olun!

Action.io tarafından geliştirilen ve mobil oyunculara ücretsiz olarak sunulan KO Punch aksiyon oyunları arasında yer alıyor.

Gerçekçi yapısı ile mobil platformda oyunculara en iyi boks oyunu hissini verecek olan mobil oyunda birbirinden farklı rakipler ile karşılaşacak ve onları yere sermeye çalışacağız. Şampiyon olmaya çalışacağımız oyunda herşeye sıfırdan başlayacak ve en iyi boksör olmaya çalışacağız. Oyuncular karakterlerini geliştirebilecek ve bu alanda gelişme kaydedebilecekler.

HD grafiklerin yer aldığı mobil aksiyon oyununda mobil cihazımızın ekranında yer alan butonlar yardımı ile sağ sol yumruk, tekme atabilecek ve rakiplerimiz ile boks maçları yapabileceğiz. Google Play’deki en gerçekçi boks oyunu olan yapım 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor. Google Play’de 4.6 gibi bir skor puanına sahip olan yapım da tüm engelleri aşarak bu alandaki en başarılı sporcu olmaya çalışacağız.

Oyun içerisinde görsel efektler de oldukça başarılı bir yapı ile karşımıza çıkacak. Oyuncular beğendikleri karakterleri seçebilecek ve o karakteri geliştirerek şampiyonluk yolunda ilerleyecekler.

İyi oyunlar dileriz.