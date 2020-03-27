Kuran Dünyasına Yolculuk, 3 yaş ve üzeri çocukların sure ve dua öğrenmelerine yardımcı olan dini mobil uygulama. Her ne kadar çocuklar için hazırlanmış olsa da dua ve sureleri öğrenmek isteyen herkesin faydalanabileceği bir uygulama. Android telefonlarda kullanılabiliyor, ücretsiz, reklamsız ve güvenilir!

Kuran Dünyasına Yolculuk uygulaması, hem çocuklar hem de büyükler için sure ve duaları öğrenme sürecini hızlandırmak amacıyla hazırlanmış. Dinlenilen her ayet için puan kazanılıyor, okurken aynı zamanda kelime kelime takip yapılabiliyor. Dr. Farih Çollak’ın tilaveti, okuyuşunuzu geliştirmenizi sağlıyor. Dua ve sureleri dinledikçe hem mahreçleri düzeltmiş oluyorsunuz hem de ezberleme süreciniz hızlanmış oluyor.