Landlord Tycoon sizi emlak piyasasının büyük imparatoru yapacak! Size ait bir imparatorluk inşa etmek için gerçek yaşam binalarına yatırım yapın.

Gerçekliğe dayalı ilk iş zekası oyunu olan Landlord'da bir iş simülatörünün, ticaret oyununun ve artırılmış gerçekliğin tadını bir arada çıkarabilirsiniz. Dijital özellikleri satın almak, satmak ve takasta kullanmak bu nakit akışı oyunda artık mümkün. GPS ve coğrafi konum ile oyunu gerçek konumlarda: şehir merkezi, kent, maden, şehir veya kasaba gibi mekanlarda oynayabilirsiniz.

Kendi şehir imparatorluğunuzu inşa edin ol ve dünyadaki en zengin kapitalist olmak için ondan kâr edin! unutmayın. Siz tycoon iş dünyasındasınız, bu yüzden akıllıca yatırım yapın. Stok satın alın, diğer oyuncularla ticaret yapın ve arkadaşlarınızla rekabet edin.