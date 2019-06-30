Düşmanlarla dolu bir adada ilerleyerek birbirinden güçlü savaşçılarla dövüşebileceğiniz ve adayı düşmanlardan temizlemek için mücadele edeceğiniz Last Fight, mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.

Basit ve sade grafiklerle tasarlanmış bu oyunda amaç, ıssız bir düşmanlarla donatılmış büyük bir adada ilerleyerek karşınıza çıkan farklı karakterler ile bire bir savaşmak ve düşmanlarınızı etkisiz hale getirerek yolunuza devam etmektir. Savaş haritasına bakarak yolunuzu belirleyebilir ve karşılaştınız düşmanları öldürerek ganimet toplayabilirsiniz. Bu sayede karakteriniz için kıyafet, zırh, silah ve daha onlarca farklı malzeme satın alabilirsiniz. Sopa ve kılıç gibi ölümcül silahlardan faydalanarak düşmanlarınızı öldürebilir ve görevleri tamamlayarak yeni seviyelerin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda düşmanlarınıza karşı kullanabileceğiniz kılıç, dikenli tokmak, mızrak, balta beyzbol sopası, ok ve daha onlarca ölümcül savaş aleti yer almaktadır. Ayrıca 6 farklı savaş haritası ve birçok güçlü düşman karakteri bulunmaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Last Fight, binlerce oyuncu tarafından tercih edilmektedir.