Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerin hizmet veren ve ücretsiz olarak sunulan Last Valiant, dev yaratıklara ve güçlü askerlere karşı mücadele ederek ganimet savaşlarına katılacağınız ve karakterlerinizi geliştirerek eşsiz bir ordu kuracağınız aksiyon dolu bir oyundur.

Etkileyici savaş sahneleri ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken, karanlık güçlerle mücadele ederek savaş haritasında yer alan zorlu görevlerin üstesinden gelmek ve seviye atlayarak yolunuza devam etmektir. Farklı özel güçlere ve yeteneklere sahip onlarca canavar ve asker karakterinden faydalanarak güçlü bir ordu kurabilirsiniz. Görevleri tamamlayarak yeni karakterlerin kilidini açabilir ve farklı özellikler kullanarak düşmanlarınızı alt edebilirsiniz.

Oyunda ateş püsküren, buza çeviren, taşkıran ve daha onlarca farklı özellik barındıran dev canavarlar bulunmaktadır. Bu karakterlerden dilediğinizi seçerek rakiplerinizle birebir savaşabilir ve ganimet toplayabilirsiniz.

Rol oyunları arasında yerini alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Last Valiant, aksiyon dolu savaş senaryolarının yer aldığı bağımlılık yapıcı bir oyundur.