İki tekerlekli ahşap bir araba ile zorlu parkurlarda yarışarak aksiyon ve maceraya doyacağınız Lazy Rider, mobil platformda yarış oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen kaliteli bir yapımdır.

Basit ve sade grafik tasarımına sahip bu oyunda amaç, arabanın üzerinde düz bir şekilde yatan karakterin yere düşmeden parkurları tamamlaması için mücadele etmeli ve arabanın kontrolünü elinizde tutarak şarampole yuvarlanmasını engellemelisiniz.

Engebeli yollardan, rampalardan, dağlık alanlardan, köprülerden, çukurlardan ve daha onlarca olumsuz etkiye sahip unsurdan oluşan zorlu parkurlarda yarışarak görevleri tamamlamalı ve seviye atlamalısınız.

Bu sayede yeni arabaların ve karakterlerin kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda çeşitli engellerle ve tuzaklarla donatılmış birbirinden zorlu yüzlerce parkur bulunmaktadır. Ayrıca farklı tasarıma sahip birçok araba ve karakter yer almaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız Lazy Rider ile sizde nefes kesen yarışlara katılabilir ve yeni deneyimler edinebilirsiniz.