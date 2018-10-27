Legend: Rising Empire

Favilla'nın kurgusal kıtasını fethetme hırsıyla hizmet ettiği benzersiz bir strateji ve şehir inşa etme kombinasyonunu başlatın. Askerlenizi kaynak toplamaya ve diğer oyuncuları yağmalamaya yönlendirerek ve yöneterek, imparatorluğunuzu küçük bir köyden kocaman bir imparatorluğa dönüştürün.

Şehriniz belli bir dereceye kadar geliştirildiğinde, İmparatorluğun için Para, Endüstri ve Savaşçı arasında bir bölüm seçebilirsiniz. Her bir derecenin avantajları ve yandaşları sadece sizinle birlikte savaşmakla kalmaz, aynı zamanda gelişmekte olan bir kasaba için çok önemli olan esnafa imparatorluğunuzun vazgeçilmez bir yardımcısı olacaktır.

İmparatorluğunuzun topraklarını genişletmek için 40'tan fazla bina tipi mevcut ancak geliştirme ve halkınızı korumak için bir orduyu yükseltme arasındaki dengeyi kurmak zor olabilir. Hadi Favilla'ya ulaşın ve imparatorluğa ulaşın.