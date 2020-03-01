Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu topluluğu tarafından tercih edilen Legion War, farklı özelliklere sahip savaşçılardan oluşan yüzlerce kartı koleksiyonunuza katarak rakiplerinizle stratejik savaşlar yapacağınız eşsiz bir savaş oyunudur.

Etkileyici tasarımlara sahip karakterleri ve sürükleyici savaş senaryoları ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, rakiplerinizle PVP savaşlarına katılarak online arenada birebir mücadele etmek ve ganimet toplayarak seviye atlamaktır.

Savaşlardan kazandığınız ganimetler sayesinde yeni oyun kartlarının kilidini açabilir ve elinizdeki savaşçıların güçlerini artırabilirsiniz. Ayrıca karakterlerinize yeni özellik eklemeleri yapabilir ve doğru hamlelerle düşmanlarınızı etkisiz hale getirebilirsiniz.

Oyunda ilginç saldırı taktikleri ve ölümcül silahları ile dikkat çeken yüzlerce savaş kahramanı yer almaktadır. Dilediğiniz kartı seçerek rakiplerinizin hamlesine karşılık verebilir ve stratejik planlar doğrultusunda savaştan galip ayrılabilirsiniz.

Strateji oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyuncuların hizmetine sunulan Legion War ile nefes kesen savaşlara katılabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.