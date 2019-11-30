Mobil oyunculara 3 farklı oyun sunan Maadwalk Games şu sıralar Legions TD ile adından söz ettirmeye başladı.

Mobil strateji oyunları arasında yer alan ve klasik renkli içeriklerin yerine daha sade bir içerik yapısına erişen Legions TD bir kule savunma oyunu olarak lansmana çıktı. Paralı askerlere sahip olan bir ordu kuracağımız oyunda krallığımıza saldıracak olan ordulara karşı savaşacağız.

Harita üzerinde cevherler toplayabileceğimiz ve bu cevherler ile ekonomimizi artırabileceğimiz oyun içerisinde çok oyunculu ve tek oyunculu olmak üzere farklı oyun modları bizleri bekliyor olacak. Oyuncular çok oyunculu modda arkadaşlarına meydan okuyabilecek ve rekabetçi anlar yaşayabilecekler.

Google Play üzerinde Android platformu oyuncularına sunulan Legions TD günümüzde 5 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.