Nefes kesen araba yarışlarına katılarak rakiplerinizi geride bırakmak için mücadele edeceğiniz ve birbirinde zorlu parkurlarda yarışarak hız rekorları kıracağınız Lethal Race, Android ve İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan kolaylıkla erişeceğiniz ve sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve birbirinden güzel yarış arabaları ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, farklı modellere ve özelliklere sahip onlarca yarış otomobili arasından dilediğinizi seçerek zorlu parkurlarda yarışmak ve birinci olmak için ter dökmektir.

Çeşitli engellerden ve düzeneklerden oluşan uzun parkurlarda yarışarak etrafınızdaki arabaların tamamınız etkisiz hale getirmeli ve bitiş çizgisine tek başınıza ulaşmalısınız.

Oyunda kamyon, tır, taksi, cip, traktör ve daha onlarca farklı modelde araç yer almaktadır. Ayrıca rampalardan, dönen demirlerden, dağlık alanlardan oluşan onlarca zorlu parkur ve yarış pisti bulunmaktadır.

Mobil platformda yarış oyunları arasında yerini alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen Lethal Race, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz sürükleyici bir oyun olarak ön plana çıkıyor.