Tap Tap Fist, Shooting Ground ve Food Crush gibi oyunların geliştiricisi olan Daerisoft şu sıralar Life is a Game ile oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan Life is a Game günümüzde Android ve İOS platformunda tamamen ücretsiz olarak oynanmaya devame diyor. Rengarenk bir atmosferin yer aldığı yapımda doğduğumuz günden öldüğümüz güne kadar bir hayat simülasyonu ile karşılaşacağız.

Piksel grafiklere sahip olan oyunda koşarak bir çocuğun hayatına tanıklık edeceğiz. Oyuncular bebeklikten yetişkinliğe kadar hayatlarını yaşayacaklar. Oyun içerisinde oyunlar oynayacak, işe girecek, evlenecek ve çoluk çocuğa karışacağız. Oldukça eğlenceli yapıya sahip olan oyunda 5 milyondan fazla oyuncu da yer alacak.

Oyuncular tamamen ücretsiz olarak Life is a Game’i indirebilir ve oynayabilirler.