Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Life on Earth günümüz de 1 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapıyor.

Android ve iOS platformu olmak üzere iki farkı mobil platformda ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım evrimleşmiş dünyayı ve yaratıkları konu alıyormuş.

Çağ dışı yaratıklardan ilham alınarak geliştirildiği bilinen yapım da çok sayıda eski canlı bilgisi bulunmaktadır. Yani milyon yıl önce dünyada yaşamış olan pek çok canlının bilgisine oyun içerisinde denk gelebilmek mümkündür.

Canlıların davranışlarını, yapılarını ve onlar hakkında daha fazla bilgi elde edebileceğimiz oyun da fantastik bir oynanış yapısı yer alıyor. Grafikler oldukça titizlikle hazırlanırken geliştirici ekip oyunculara ücretsiz bir deneyim sunuyor.

Yaşamın sürecini anlatan oyun içerisinde detaylı bir içerik yapısı yer alıyor.

Başarılı oyun günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.