Light Pollution Map, gökyüzünün ışık kirliliğinden etkilenmeyeceği karanlık bölgeleri kolayca bulabilmenizi sağlar, en iyi gözlem, yıldızlara bakma ve gece gökyüzünün fotoğrafçılığına izin verir! Ancak bu sadece hafif bir kirlilik haritası değildir. Sert astronom için daha birçok özellik ve araç var. Yakında Işık Kirliliği Haritası gece ustalaşmak için gereken tek uygulama olduğunu fark edeceksiniz. En önemli özellikleri görmek için aşağı kaydırın ve okuyun:

Işık Kirliliği Haritası

Entegre Işık Kirliliği Haritası, gece gökyüzünü en iyi şekilde izlemek için yakınınızdaki en karanlık yerleri bulmanıza yardımcı olur. En sevdiğiniz karanlık gökyüzü konumlarını kaydetme ve yükleme, ışık kirliliği haritası bindirme opaklığı ve harita türünü tamamen ayarlama ve uzak ufukta hafif kirlenmeyi önlemek için benzersiz bir "ufuk güvenliği yarıçapı aracı" özelliğini içerir!

Bulut Kapak Haritası ve Sıcaklık Bilgisi

Entegre bir bulut örtüsü haritası ve sıcaklık göstergesi ile, gece gökyüzünü görmek için dışarı çıkmaya değer olup olmadığını bile dışarı çıkmadan önce daima bilin!

Aurora Yerleşimi

Kuzey Işıkları'nın (Aurora Borealis) şu anda en iyi şekilde görüntülendiğini görmek için Işık Kirliliği Haritası üzerinde bir Aurora katmanının üzerine gelin.

ISS İzleyici

Canlı bir haritada uluslararası uzay istasyonunu takip edin, bulunduğunuz yerin üzerine ne zaman uçtuğunu görün, şu anda ISS'de, canlı bir ISS web kamerasını görüntüleyin ve daha fazlası!

Uyarılar ve Bildirimler

Uygulamayı bir sonraki meteor yağmuru, süper ay veya ay tutulması için uyarılar ve bildirimler gönderecek şekilde yapılandırın. Bu uygulama aynı zamanda aurora etkinliği yüksek olduğunda ve geçerli konumunuzda görüntüleme iyi olduğunda sizi uyarabilir ve uluslararası uzay istasyonunun üstünüzden uçacağında sizi uyarabilir.

Ay Bilgisi

Ayın evrelerini ve ayın yükselişini bul ve herhangi bir tarih ve herhangi bir yer için süreleri ayarla. Ayrıca ay hakkında daha detaylı bilgi edinin!

Canlı Aurora ve Manyetik Alan Bilgisi

KP değeri, görüntüleme olasılığı, manyetik alan Bz, Yoğunluk ve hız gibi aurora hakkındaki canlı bilgileri görün.

Astronomi Hesap Makineleri

Farklı astronomi ile ilgili hesap makinelerine erişin!

Canlı Aurora Webcam

Dünyanın dört bir yanından canlı aurora borealis web kameralarını keşfedin ve ayrıca manyetosferin canlı grafiklerini görün.

Ay Konumu Aracı

Herhangi bir zamanda, herhangi bir tarihte, Ay'ın nerede yükseleceği veya herhangi bir yer için ayarlanacağını daima bilin. Ayrıca Ay Yükselişi ve Ay Seti zamanları vardır.

Gece Gökyüzü Takvimi

Geçmiş veya şimdiki gün için meteor yağmuru, ay tutulması ve süper aylar için en iyi günleri bulun.

Canlı NASA SOHO Görüntüleri

NASA'nın Güneş ve Heliospheric Gözlemevi'nden Güneş'in canlı görüntülerini görün.

Günün Astronomi Fotoğrafı

Her gün harika bir yeni astronomi fotoğrafını görün!

widget'lar

Aurora bilgilerini, bulut örtüsü yüzdesini, sıcaklık bilgisini, günün astronomi fotoğrafını ve toplam karanlığın başladığı ve bittiği zamanı göstermek için widget'ları etkinleştirin ve android ana ekranınıza yerleştirin.

Gece Modu ve AMOLED Temaları

Batarya ömründen tasarruf etmek için uygulamayı karartın veya yıldızlara bakarken karanlıkta daha az ışık kirliliği ortaya çıkar.

Ve çok daha fazlası!

Bazı özellikler ücretsiz sürümde mevcut değildir ve ek bir uygulama içi satın alma gerektirebilir. Birkaç yükseltme paketi ya da ücretsiz deneme ile aylık abonelik sunuyoruz.