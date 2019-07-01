Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarıyla buluşan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Line Puzzle: Pipe Art, aynı reklere sahip noktaları birleştirerek eğlenceli bulmacalar çözebileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, kare bloklardan oluşan bulmaca tahtası üzerinde yer alan renkli noktaları bir araya getirerek bulmacayı tamamlamak ve puan toplayarak yolunuza devam etmektir. Aynı renkteki noktaları uç uca birleştirmelisiniz. Çizgiler kesişemeyeceğinden farklı yollardan çizgiler çekerek noktaları buluşturmalı ve bulmacaları tamamlamalısınız.

Oyunda gittikçe zorlaşan yüzlerce bulmaca bulunmaktadır. Mor, sarı, yeşil, mavi, kırmızı ve lacivert renklerdeki noktaları çizerek borular oluşturabilir ve uç uca getirerek bulmacayı çözebilirsiniz.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan ve 1 milyondan fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan Line Puzzle: Pipe Art, ücretsiz olarak erişebileceğiniz eğitici bir oyun olarak öne çıkıyor.