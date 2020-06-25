Iron Horse Games LLC tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak mobil platformda oyunculara sunulan Linear Quest Battle: Idle Hero yavaş yavaş kitlesini artırmaya devam ediyor.

Piksel grafikler eşliğinde oyunculara sürükleyici bir simülasyon deneyimi sunacak olan yapım da birbirinden farklı zindanları keşfedecek, destansı RPG içeriklerini deneyimleyecek, daha fazla kahraman toplayarak zindanlarda seviye atlamaya çalışacağız.

Oyuncular kahramanlarını geliştirerek zindanlarda farklı canavarlar ile karşı karşıya gelebilecek ve hayatta kalabilmek için savaşabilecekler.

Destansı görevlere ek olarak 31 farklı sınıf, 93 farklı beceri de oyunculara sunulan içerikler arasında yer alıyor.

Güçlü bonuslar elde ederek patron savaşçıların karşısına çıkacak olan oyuncular, rekabet dolu anlara imza atacaklar.