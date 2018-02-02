LOCKit ile Android cihazlarınızdaki fotoğraflar, videolar ve mesajlaşmalarınızı meraklı gözlerden koruyabilmeniz mümkün.

Akıllı telefonlarımıza güvenlik amaçlı kilit kodu, deseni veya parmak izi koruması eklemek bazı durumlarda önemsiz hale geliyor. Arkadaşlarınız, aile bireyleriniz ya da diğer kişiler telefonunuzu aldığında ilk iş olarak fotoğraflarınıza ya da mesajlarınıza bakmak istiyorsa daha etkin bir yöntem bulmanın zamanı gelmiş demektir. LOCKit uygulaması da bu alanda ihtiyaçlarınızı karşılayacağını düşündüğüm bir kilit uygulaması olarak öne çıkıyor.

Uygulama kilitleme, fotoğraf ve videoları gizleme, sahte kilit ekranı, bildirim temizleyici gibi koruma araçları sunan LOCKit uygulamasında, telefonunuzun şifresini ele geçirmeye çalışan kişilerin de fotoğrafı otomatik olarak kaydediliyor. PIN, desen veya parmak izi gibi yöntemlerle kişisel verilerinizi korumaya alabileceğiniz uygulamada kilit ekranınız için ücretsiz temaları da indirebiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri