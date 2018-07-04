Logo Quiz Fever basit ve eğlenceli bir logo tahmin oyunudur. Bu oyunda otomobiller, moda, müzik, film ve oyunlar dahil olmak üzere farklı ve çeşitli logolar ve markalar bulacaksınız. Ayrıca gördüğünüz her logoyu tanımak için yeterince kendinize güveniyorsanız, her seviyeyi geçin ve büyük çaplı ücretsiz ödülleri kazanmaya bir adım yaklaşın.

Bilgi tabanınızı genişletmek istiyorsanız, bu oyunu deneyebilirsiniz. Hatta IQ ve görsel zekanızı test edebileceğiniz oyunda, arkadaşlarınızla rekabet edebilir ve bolca eğlenebilirsiniz. 1000'den fazla logonun yer aldığı oyunda size verilen süre içerisinde görselleri tahmin edin ve puanları toplayın.

Ayrıca Bir seviyede sıkışırsanız, size yardımcı olmak için ipuçlarını kullanabilirsiniz. Bu oyun yalnızca bulmaca değil, aynı zamanda eğitim niteliğine sahip bir uygulamadır.