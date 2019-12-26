Lokma, videolu ve fotoğraflı yemek tarifleri bulabileceğiniz eşsiz bir uygulama. Lokma - Yemek Tarifleri uygulamasını diğerlerinden ayıran birçok özellik bulunuyor.

Mutfağınızda olan malzemelere göre yemek tariflerini dökebilme, hazırlayacağınız yemeğin size ne kadara mal olacağını (malzemelerin güncel fiyatlarıyla beraber), yemek tariflerini kalori bazında filtreleme ve yemeğin toplam kalorisini gösterme, farklı beslenme tercihlerine uygun tarifler sunması, yemek tariflerini hazırlanma-zorluk-pişirme süresine filtreleme seçeneği sunması ile Lokma - Yemek Tarifleri en iyi yemek tarifleri uygulaması olmayı hak ediyor.

Anlaşılır ölçülerle hazırlanmış, hepsi denenmiş, yazılı, fotoğraflı ve videolu yemek tariflerinin bulunduğu harika bir uygulama Lokma. Ana yemek tariflerinden tatlı tariflerine kek tariflerinden lezzetli diyet tarifi menülerine ulaşabiliyorsunuz. Yöresel lezzetlerimiz, dünyanın dört bir yanından lezzetleri toplayan Dünya Mutfağı, Osmanlı mutfağının kitabını yazan ünlü şef Yunus Emre Akkor’un elinden çıkmış lezzetleri bir araya getiren Osmanlı Mutfağı Lokma - Yemek Tarifleri uygulamasında. Binlerce nefis tarif var.