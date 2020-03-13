Lucky Looter, renkli ortamlar ve saatler süren oynanışa sahip yeni bir bağımlılık 3D oyundur. Hızlı ve sinsi olun ve tonlarca ganimeti toplayın: Devriyelere dikkat edin ve hırsızların kralı olun.

Yöntemlerini değiştirmeye niyetlenen şanssız hırsız olarak oynayın. Ne yazık ki karakterimiz suç hayatı sona ermeden önce birkaç görev daha yapmak zorunda kalacak. Her bir aşamada ganimetinizi kurtarırken güvenlik görevlilerinin, ev sakinlerinin ve uyuyan köpeklerin yanından gizlice geçin.

Sıkışık alanlarda saklanmak için ninja yeteneklerinizi kullanın ve fark edilmekten kaçının. Görevleriniz sizi yerel bir mahalleye, şehrin aşağısına ve hatta bazı gizli laboratuvarlara götürecek. Hepsinde mükemmel olabilecek misiniz?