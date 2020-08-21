Ludo Dream oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir masa oyunudur.

Ludo Dream, Pacheesi adı verilen kraliyet zar oyununun modern bir versiyonudur. Oyunda klasik Ludo kurallarını ve antik kraliyet esintilerini bulacaksınız. Askerlerinizi hareket ettirmek, bitiş çizgisine ulaşmak ve Ludo Kralı olmak için yapmanız gereken tek şey zar atmak.

Dünyanın her yerinden arkadaşlar edinebilir, aileniz ve arkadaşlarınızla beraber keyifli zaman geçirebilirsiniz. Tüm aileniz bu oyun ile eğlenecek ve farkında olmadan saatlerce oynayacaksınız. Çünkü eğlenceli olması elinizden bırakmanızı engelleyecek.

Kraliyet oyunu olduğunu her fırsatta anlayabileceğiniz görsel efektlerle renklendirilmiş yaratıcı bir oyun. Bitiş çizgisine askerleri ilk ulaşan renk oyunun galibi oluyor. Bu galibiyetler seni birinciliğe taşıyabilir. Sen de bu gösterişli oyunu oynamak istiyorsan hemen ücretsiz olarak indirebilirsin.