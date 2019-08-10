Lulubox tüm Android oyuncuları için geliştirilmiş bir oyun eklentisidir. Oyun oynamak için yeni bir oyun hesabı oluşturacaksınız. Böylelikle bir oyunun tüm özelliklerini kurcalayabilirsiniz.

Lulubox yeni tipte 5 çeşit arayüzü destekliyor ve hepsini de kullanmakta serbestsiniz. Örneğin PUBG savaşını kaydederken telefonunuzda performans kaybı yaşamayı önleyebilirsiniz. Lulubox, dünya çapında mobil oyunlar için bir eklenti paylaşım platformu ve yönetim aracı.

Telefona yüklenen popüler oyunları yönetip düzenleyen Lulubox, oyunlarınızı daha hızlı ve sorunsuz çalıştırmanıza yardımcı olur. Ayrıca oyun oynarken bilgilerinizi korumak için size güvenli ve özel bir ortam sunulur.

Lulubox Özellikleri