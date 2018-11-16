Bizleri birbirinden farklı yarışlara götürecek olan Mad Cars Fury Racing mobil platformda yarış oyunları arasında yer alıyor.

Benzersiz yarış araçlarının yer aldığı oyunda çok sayıda tehlikeli pist bizleri bekliyor. Diğer yarış oyunlarının aksine uçurumun dibindeki pistlere sahip olan yapım da oyuncular farklı araç modellerini deneyimleyebilecek ve yeteneklerini sergileyebilecekler. Oyuncular farklı araç modelleri arasından seçim yapabilecek ve diledikleri araçları geliştirebilecekler. 5 farklı aracın yer aldığı oyunda oyuncular zorlu yollar da mücadele edecek ve bitiş çizgisini ilk geçen olmaya çalışacaklar. Oyunculara modifiye seçeneği de sunan yapım şuanda aktif olarak 10 bin oyuncu tarafından oynanıyor. Oldukça sade arayüzlere ve orta dereceli grafiklere sahip olan oyunda basit kontroller yer alıyor. Bu kontroller sayesinde oyuncular araçlara daha hızlı bir şekilde adapte olabiliyorlar.Google Play’de tamamen ücretsiz olarak sunulan yarış oyunu şuanda indirilebiliyor.

İyi oyunlar.