Smokoko LTD tarafından geliştirilen ve mobil oyunculara ücretsiz olarak sunulan Mad Day 2: Shoot the Aliens yarış oyunu olarak karşımıza çıktı.

Alışılmışın dışında bir yarış deneyimi sunan başarılı oyun yayınlandığı günden bu yana mobil platformda büyük bir ilgi çekti. Android ve iOS platformunda oynanmaya devam edilen yapım da dünyayı uzaylılardan kurtarmaya çalışacağız.

Çeşitli uzay araçlarının ve kara araçlarının yer aldığı yapım içerisinde devasa patron uzaylılar ile mücadele edecek, onların dünyayı istila etmesinin önüne geçmeye çalışacağız.

Son derece havalı savaş kıyafetlerinin yer aldığı oyun içerisinde silah ve zırhlar arasından seçim yaparak uzaylılar ile mücadele edeceğiz. Gerçeklikten uzak ve fantastik bir oynanış atmosferine sahip olan oyun da tüm düşmanları yok edebilmek için sürükleyici bir deneyim yaşayacağız.

Play Store üzerinde 4.1 gibi bir inceleme puanı alan oyun, 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.