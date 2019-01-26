Mobil oyuncuların yakından tanıdığı Nx Games yine ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Mobil yarış oyunları arasında 2016’da yayınlanan Mad Kukla Racing ile oyunculara fantastik bir deneyim sunan yapım en iyi fizik modellerine sahip.

Renkli bir yarış ortamına sahip olan oyunda karakter modellemeleri de her oyuncunun beğenisini kazanan türde karşımıza çıkıyor. Farklı araç modellerine sahip olan oyunda performans iyileştirmeleri ve daha fazlası yapılabilecek. Dileyen oyuncular farklı araçları kullanabilecek ve diledikleri gibi performansları üzerinde değişiklikler yapabilecekler. Görsel efektler bakımından oldukça tatmin edici görünen yapım, grafik açıları optimize edilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Mobil yarış severlere tamamen ücretsiz olarak sunulan Mad Kukla Racing, Google Play’de 100 binden fazla kez indirildi. Kitlesini artırmaya devam eden yapım, son iki yıldır güncelleme de almıyor.

İyi eğlenceler dileriz.