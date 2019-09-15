Kaka Games Inc imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Magic Chess: Bang Bang 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Gerçek zamanlı heyecan verici bir mobil strateji oyunu olarak karşımıza çıkan yapımda dünyanın farklı noktalarındaki oyunculara karşı stratejik savaşlar yapacak, seviyemizi yükseltecek ve liderlik tablosunda ilk sırada olmaya çalışacağız.

Adından da anlaşılacağı gibi mobil platformda satranç oynayarak rakiplerimizi yenmeye çalışacağız. Gerçek zamanlı olarak oynayacağımız satrançta farklı karakterler seçecek, düşman karşısında daha akıllı hamleler yapmaya çalışacağız.

Fantastik bir dünyaya sahip olan Magic Chess: Bang Bang görsel efektler eşliğinde alışılmışın dışında bir satranç deneyimi sunacak. 8 farklı komutanın da yer aldığı yapım Android platformu oyuncularına özel olarak Google Play üzerinde yayınlandı.