Mobil platforma yönelik oyunlar geliştirerek adından söz ettiren Asantee, Magic Portals Free ile oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Android ve İOS platformunda bulmaca oyunları arasında yer alan Magic Portals Free tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanıyor. Benzersiz 60 farklı seviyenin yer aldığı yapımda sürükleyici bir oynanış bizleri bekliyor olacak. Oyuncular birbirinden farklı bulmacaları çözebilmek için ter dökecek ve ilerlemeye çalışacaklar.

Çeşitli efektler ile desteklenen yapımda oyuncular karşılarına çıkan ipuçlarını birleştirerek bulmacaları çözecekler. Oyun içerisinde ilerledikçe daha zorlu bulmacalar ile karşılaşacak ve eğlenceli anlar yaşayacağız.

Basit grafiklere sahip olan yapım ücretsiz olarak oyunculara sunulmaya devam ediliyor. Magic Portals Free 100 binden fazla oyuncu tarafından oynamaya devam ediyor. Yapım bulmaca oyunları arasında yer alıyor.