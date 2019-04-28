Sihirli bir okul inşa ederek yöneticilik yapabileceğiniz ve öğrencilerin iyi şartlarda öğrenim görmesi için okulu geliştirebileceğiniz Magic School Story, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, sıfırdan bir okul inşa ederek sınıfları ve diğer tüm ayrıntıları dilediğiniz gibi tasarlamak ve görevleri tamamlayarak kaynak oluşturmaktır. Kurduğunuz okula yeni öğrenciler alarak onları eğitebilir ve mezuniyet törenleri düzenleyebilirsiniz. Okulu genişleterek yeni yatakhaneler ve sınıflar yapabilirsiniz. Bu sayede daha öğrenci kapasitesini artırarak daha fazla gelir elde edebilirsiniz. Farklı konusu ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda okul için gerekli tüm araç ve gereçler bulunmaktadır. Mini görevler üstlenerek kaynak akışı sağlayabilir ve okul için gerekli malzemeleri satın alarak yeni düzenlemeler yapabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile oyunculara farklı platformlarda hizmet veren Magic School Story, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.